The Moondogs e a melhor herança do produtor Roy Cicala

Roy Cicala, lendário produtor musical que trabalhou com David Bowie e John Lennon, deixou uma bela herança para os fanáticos por rock ‘n’ roll: a banda paulistana The Moondogs. O norte-americano que viveu no Brasil e morreu de câncer no início do ano é um dos responsáveis pelo som sujo e frenético do quarteto. “É