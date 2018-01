Uma lista dos festivais com inscrições abertas para documentários

Não são poucas as oportunidades de mostrar produções com diferentes temas, formatos, gêneros e durações. O blog .DOC selecionou os principais festivais que estão com inscrições abertas:

8ª Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul

As inscrições para a Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul ficam abertas apenas até esta sexta-feira (6.9). Filmes de todos os gêneros e durações realizados em países da América do Sul e finalizadas a partir de 2011 podem participar, desde que abordem o assunto direitos humanos. Entre os temas estão direitos das pessoas com deficiência, população LGBT/enfrentamento da homofobia e combate à tortura, por exemplo (para ver a lista completa, clique aqui). O festival acontecerá simultaneamente em todas as 26 capitais e Distrito Federal de 26 de novembro a 20 de dezembro. Haverá também exibições em até 1000 espaços fora dos grandes centros, selecionados também por meio de inscrições, até 11 de outubro (regulamento neste link) .

Local: 26 capitais e Distrito Federal

Data: 26 de novembro a 20 de dezembro de 2013

Inscrições: até 6.9

http://culturadigital.br/cinedireitoshumanos/

7º Festival Internacional de Cinema Documentário do Uruguai – Atlantidoc

Este festival competitivo busca trazer um panorama das novas produções documentais ao Uruguai. Realizado no balneário de Atlantida, a 45 km da capital Montevideo, o Festival Internacional de Cinema Documentário do Uruguai – Atlantidoc, aceita inscrições de documentários entre 5 e 120 minutos de duração, produzidos nos formatos DVD ou DV, inéditos no país e concluídos após dezembro de 2011.

Filmes brasileiros selecionados para a competição principal podem se beneficiar do Programa de Apoio à Participação de Filmes Brasileiros em Festivais Internacionais, com apoio financeiro para a promoção do filme, confecção e envio de cópia legendada.

O festival será realizado entre os dias 3 e 8 de dezembro. Inscrições até o dia 10 de outubro.

Local: Atlantida (Uruguai)

Data: 3 a 8 de dezembro

Inscrições: até 10 de outubro

http://www.atlantidoc.com

Mostra Competitiva de Pilotos Brasileiros

O objetivo desta mostra, que acontece durante o Festival Internacional de Televisão 2013, no Rio de Janeiro, é descobrir talentos entre os produtores independentes. Podem participar da competição pilotos nos formatos Interprograma (com duração de 1 a 5 minutos), Grade de 15 minutos (entre 10 e 15 minutos) e Grade de 30 minutos (entre 24 e 30 minutos). Os projetos não podem ter sido recusados em nenhuma edição anterior do Festival ou explorados comercialmente por qualquer mídia no Brasil.

Local: Rio de Janeiro

Data: 11 a 14 de novembro

Inscrições: até 15 de setembro

http://www.ietv.org.br

Mostra Cinema Popular Brasileiro

Esta será a 10a edição da Mostra Cinema Popular Brasileiro, que além de exibir filmes, promove debates, palestras e oficinas de documentários. O evento acontece de 14 e 17 de novembro em Lumiar, distrito de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e aceita filmes de todos os formatos, gêneros e durações: a única exigência é que as produções sejam brasileiras, já que o foco do festival é promover o cinema nacional. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 28 de setembro. Cada candidato pode inscrever até 3 filmes.

Local: Nova Friburgo (RJ)

Data: 14 e 17 de novembro

Inscrições: até 28 de setembro

http://mostracinemapopularbrasileiro.wordpress.com

Mostra Ecofalante Ambiental

Uma oportunidade para filmes (de ficção, documentário ou qualquer outro gênero) que abordem questões ambientais, de sustentabilidade, cidadania, governança, participação e políticas públicas. Com inscrições até 1º de outubro, o festival busca filmes brasileiros e latino americanos e conta com uma mostra competitiva (com um prêmio no valor de R$ 15.000,00) ,uma homenagem e três programas: mostra contemporânea, retrospectiva histórica e mostra infantil. A mostra é gratuita, e será realizada em São Paulo, de 20 a 27 de março de 2014.

Local: São Paulo

Data: 20 a 27 de março de 2014

Inscrições: até 1º de outubro

http://www.ecofalante.org.br/mostra/inscricoes/