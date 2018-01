Mostra de SP traz filme de Coutinho que só pode ser exibido na presença do diretor

Quando foi apresentado pela primeira vez – também na Mostra de Cinema de São Paulo, mas em 2010 – “Um Dia na Vida” teve sessão lotada, mesmo sem ninguém saber do que se tratava a nova obra de Eduardo Coutinho. Na época, a promessa era que o filme seria exibido uma única vez e nunca mais revisto em público.

O motivo de tanto mistério foi entendido logo depois do inicio da sessão. “Um Dia na Vida” não é um filme comum, e sim uma seleção de trechos que Coutinho retirou de programas da TV aberta. O documentarista gravou a programação por 24 horas e montou uma espécie de colagem de 90 minutos com momentos de telejornais, programas sensacionalistas, novelas e pregadores evangélicos que viu na TV naquele dia. O resultado é impactante. Aquelas imagens são tão comuns no nosso dia-a-dia que deixamos de perceber o absurdo de algumas situações (ou até percebemos, mas é mais fácil trocar o canal). Ao colocá-las na tela do cinema, Coutinho amplia o efeito causado por esses programas e escancara a realidade (e a falta de qualidade) da TV aberta brasileira.

A ideia de nunca mais mostrar “Um Dia na Vida” não se concretizou. O documentarista é um dos homenageados da Mostra deste ano e o filme/colagem de Coutinho volta a ser exibido como parte da retrospectiva de sua obra. Por questões de direitos autorais e de imagem, “Um Dia na Vida” só pode ser exibido publicamente de maneira gratuita e na presença do diretor, por isso nunca deve chegar ao circuito comercial. A oportunidade de assistir à essa experiência de Coutinho felizmente não foi única, mas é rara, e tem que ser aproveitada.

“Um Dia na Vida”, de Eduardo Coutinho, na Mostra:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

25/10/2013 – ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA – RUA AUGUSTA – SALA 4 – 18:00

31/10/2013 – CINEMATECA – SALA PETROBRAS – 16:50