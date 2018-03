Últimos dias para se inscrever no DOK Leipzig Net Lab

Uma dica que está meio longe, mas não custa avisar. O laboratório do festival DOK Leipzig, na Alemanha, está com inscrições abertas até o dia 18 de agosto. Oito projetos de documentário e/ou animação serão selecionados e, durante dois dias (1 e 2 de novembro) analisados por especialistas internacionais. A ideia é orientar a narrativa e dar apoio para projetos em desenvolvimento ou nas fases de produção e pós-produção. Cineastas e profissionais de mídia sem um projeto também podem participar como observadores e, neste caso, as inscrições ficam abertas até 18 setembro. Mais informações no site http://www.dok-leipzig.de/industry-training/training/dok-leipzig-net-lab

