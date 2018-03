Semana dos Realizadores recebe inscrições até 21 de agosto

Fundada em 2009, a Semana dos Realizadores terá a sua quinta edição entre os dias 21 e 28 de novembro, no Espaço Itaú de Cinema de Botafogo, no Rio de Janeiro. Para compor a seleção de 2013, o festival receberá inscrições apenas de filmes de longa metragem (a partir de 60 minutos). Documentários também podem ser enviados. Curtas e médias passarão por uma seleção separada, apenas por meio de pesquisa e convite. Inscrições até o dia 21 de agosto no site www.semanadosrealizadores.com.br

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.