Festival dos Direitos Humanos: projeto de Tata Amaral vai exibir minidocumentários em fachadas de prédios de SP

Documentários sobre intervenções urbanas projetados justamente por entre os prédios da metrópole. Este é o projeto ‘RUA!’ da cineasta Tata Amaral – diretora de “Um Céu de Estrelas” (1996), “Antônia – O Filme” (2006) e “Hoje” (2011) -, que registrou manifestações artísticas e de cidadania que acontecem nas vias públicas da capital.

A série ainda não está completa (terá 13 minidocumentários, que devem estar concluídos até março de 2014), mas a estreia ocorre já neste sábado, durante 1ª edição do Festival dos Direitos Humanos – Cidadania nas Ruas, que será realizado de 7 a 15 de dezembro, em São Paulo (confira a programação completa aqui) .

Tata Amaral selecionou quatro episódios com cerca de cinco minutos cada, que serão exibidos juntos em diferentes pontos da cidade (veja abaixo). Entre os temas discutidos nos minidocumentários do projeto ‘RUA!’ estão questões como urbanização, lazer, memória e diferentes formas de apropriação do ambiente público. O objetivo é revelar novas maneiras de pensar e criar o espaço urbano. Confira trechos dos minidocumentários escolhidos para a mostra e a programação:

Grupo XIX de Teatro

Retrata o Grupo XIX de Teatro e a peça “Estrada do Sul”, encenada na Vila Maria Zélia, primeira vila operária do Brasil, no bairro do Belenzinho

6emeia

Dupla de artistas utiliza bueiros e tampas de esgoto como “telas” para sua arte

Horta Comunitária da Vila Pompeia

Um terreno onde existia apenas mato e lixo agora dá flores, frutas, temperos e verduras

Tanq_RosaChoq_

Artistas e ativistas do coletivo Tanq_RosaChoq_são conhecidos pelo “tanque” que pilotam por São Paulo: um carrinho de supermercado com um aparato de canhões de plástico cor-de-rosa

‘RUA!’ no Festival dos Direitos Humanos – Cidadania nas Ruas:

* 7/12 (sábado)

15h – Praça do Patriarca, Centro

20h30 – Rua da Consolação 1660, Consolação (muros do Cemitério da Consolação)

* 8/12 (domingo)

20h30 – Rua Mário Costa 13, Vila Maria Zélia (Belenzinho)

* 9/12 (segunda-feira)

21h – Rua Augusta 921, Centro

* 10/12 (terça-feira)

20h30 – Rua Horácio Lane 21, Pinheiros (em frente ao bar Ó do Borogodó)

* 11/12 (quarta-feira)

20h30 – Av. Dr. Arnaldo 666, Consolação (muros do Cemitério do Araçá)

* 12/12 (quinta-feira)

20h30 – Avenida São João 108, Centro (próximo ao Vale do Anhangabaú)

* 13/12 (sexta-feira)

20h30 – esquina da Rua Fernando de Albuquerque com a Rua Augusta, Cerqueira César

* 14/12 (sábado)

20h30 – Rua Augusta 1276, Cerqueira César