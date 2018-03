Projeto busca propostas de documentários sobre esportes olímpicos

A 3a edição do projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro vai selecionar nove propostas inéditas de documentários de média metragem criadas por produtoras independentes. Os filmes, que devem abordar histórias de modalidades ou personagens olímpicos, receberão um apoio individual no valor de até R$ 230 mil reais, para fins de produção da obra e cópias. As inscrições estão abertas até o dia 14 de outubro no site www.memoriadoesporte.org.br .

Os projetos inscritos serão avaliados por uma comissão técnica composta por membros do Instituto de Políticas Relacionais (IPR), Ministério da Cultura, Petrobrás e EBrasil Energia. Depois, nos dias 26 e 27 de novembro, os classificados passarão por um pitching, quando representantes da produtora e o diretor defenderão a proposta oralmente.

Como o objetivo do projeto é divulgar os esportes olímpicos e paralímpicos para a população, não serão admitidos projetos que tenham o futebol como tema, porque a modalidade já é muito reconhecida no País.

Os documentários devem ser captados em formato HD (mídias: DVC-PRO (L/M) ou BETACAM ou XDCAM 35), com duração de 26 minutos cada e serão transmitidos em emissoras de TV aberta e a cabo e na Cinemateca Brasileira.

Assista aos projetos selecionados no ano passado, que já começaram a ser exibidos pelo canal ESPN Brasil (programação aqui):

A Virada



No Meio do Caminho Tinha um Obstáculo



A Volta ao mundo de Anésio Argenton



Viagem – O saque que mudou o vôlei



O Brasil na terra do Misha



3 Pontos: basquete, rap e o jejum



Um homem que voa: Nelson Prudêncio



Mulheres Olímpicas



IPPON – A Superação Olímpica de Rogério Sampaio



A Valsa do Pódio