Oscar revela documentários indicados; premiação ocorre no dia 2 de março

Os indicados ao Oscar 2014 foram anunciados na manhã desta quinta-feira, 16.1 (clique aqui para conferir a lista completa). Entre os documentários, todos os diretores dos filmes que concorrem ao prêmio de melhor longa metragem foram indicados ao Oscar pela primeira vez. Os temas escolhidos são bem variados. Três deles têm guerras (ou manifestações sangrentas, como as que ocorreram no Egito) como pano de fundo. É interessante a proposta de “The Act of Killing” (O Ato de Matar, em tradução livre): os diretores Joshua Oppenheimer and Signe Byrge Sørensen propuseram a lideres de esquadrões da morte da Indonésia que encenassem alguns de seus assassinatos para o filme, e é desta forma que eles examinam seus atos. Já “Dirty Wars” acompanha o jornalista Jeremy Scahill, que investiga a morte de civis em países invadidos pelos Estados Unidos na guerra contra o terror, como o Afeganistão. A Primavera Árabe entra na lista por meio do filme “The Square” (A Praça), que mostra as manifestações ocorridas na Praça Tahrir, no Cairo. Duas histórias mais intimistas completam a lista de indicados ao prêmio de Melhor Documentário. “Cutie and the Boxer” mostra a relação de um casal em que o homem, um pintor de 80 anos, começa a perder sua reputação artística enquanto sua mulher, que abriu mão da profissão para se dedicar ao marido, começa a fazer sucesso. “20 Feet from Stardom” faz com que cantores de apoio que participaram de muitas das maiores canções do século 20 – mas que permanecem desconhecidos – avaliem sua contribuição para o mundo da música.

A lista dos filmes indicados ao prêmio de Melhor Documentário na categoria Curta Metragem traz um diretor veterano: Malcolm Clarke foi indicado três vezes ao Oscar. Em “The Lady in Number 6: Music Saved My Life”, ele e Nicholas Reed contam a história da pianista mais velha do mundo e também a mais antiga sobrevivente do Holocausto. “CaveDigger” faz um retrato de um escultor de cavernas, “Karama Has No Walls” mostra as manifestações da Primavera Árabe no Iêmen e “Prison Terminal: The Last Days of Private Jack Hall”, traz os últimos dias de um doente terminal em uma prisão de segurança máxima. A questão da homofobia é abordada em “Facing Fear”, em que um homossexual que sofreu uma agressão violenta nas mãos de neonazistas quando tinha apenas 13 anos volta a encontrar um integrante do grupo que o atacou.

A cerimônia do Oscar 2014 será realizada no dia 2 de março.

DOCUMENTARY FEATURE (Melhor Documentário – Longa Metragem)

The Act of Killing

Joshua Oppenheimer and Signe Byrge Sørensen

Na Indonésia, quase um milhão de opositores do regime político foram exterminados e os chefes dos esquadrões da morte são celebrados como heróis. Em “The Act of Killing” (O Ato de Matar, em tradução livre), esses homens são desafiados a encenar alguns de seus assassinatos e, por meio da criação dos filmes, examinar seus atos.



Cutie and the Boxer

Zachary Heinzerling and Lydia Dean Pilcher

O casamento de 40 anos do pintor Ushio Shinohara, conhecido por suas pinturas de boxe, e sua mulher, Noriko, que desistiu de sua carreira como artista para se dedicar ao marido, tornou-se o tema de uma série de histórias em quadrinhos desenhada por Noriko. Enquanto Ushio, com 80 anos, começa a perder a sua reputação artística, a fama de Noriko começa a crescer.



Dirty Wars

Richard Rowley and Jeremy Scahill

O documentário é baseado no livro “Dirty Wars: The World Is a Battlefield”, de Jeremy Scahill (Guerras Sujas: O Mundo é um Campo de Batalha). Scahill, que é jornalista investigativo, viaja para o Afeganistão, Iêmen, Somália e outros países onde os Estados Unidos agiram militarmente nos últimos anos. No Afeganistão, ele investiga a morte de cinco civis, incluindo duas mulheres grávidas. O documentário conta também com testemunhos de agentes da CIA, operadores das Forças Especiais e generais militares.



The Square

Jehane Noujaim and Karim Amer

Os acontecimentos que abalaram o Egito desde 2011 levaram o país de uma revolução que buscava acabar com a opressão política à derrubada do novo presidente, membro da Irmandade Muçulmana. No centro da história está a Praça Tahrir, no Cairo, local de encontro para os manifestantes e palco dos momentos mais dramáticos do período.



20 Feet from Stardom

Cantores de apoio que participaram de muitas das maiores canções do século 20 contribuíram significativamente para o mundo da música, mas permanecem desconhecidos para ouvintes. No filme, alguns desses cantores sobem ao palco e avaliam sua importância na história da música.



DOCUMENTARY SHORT SUBJECT (Melhor Documentário – Curta Metragem)

CaveDigger

Jeffrey Karoff

Um retrato do escultor ambiental Ra Paulette, que esculpe cavernas e é impulsionado por uma visão artística que muitas vezes o coloca em conflito com seus patronos.



Facing Fear

Jason Cohen

Com 13 anos de idade, Matthew Boger sofreu uma agressão violenta nas mãos de um grupo de neonazistas por ser homossexual. Vinte e cinco anos mais tarde, ele volta a encontrar um dos integrantes do grupo por acaso.



Karama Has No Walls

Sara Ishaq

Quando manifestantes no Iêmen se uniram à outras nações durante a Primavera Árabe, o governo respondeu com um ataque que deixou 53 pessoas mortas.



The Lady in Number 6: Music Saved My Life

Malcolm Clarke and Nicholas Reed

Com 109 anos, Alice Herz Sommer é a pianista mais velha do mundo e também a mais antiga sobrevivente do Holocausto. No coração da sua história de coragem e resistência está a paixão pela música. Esta é a terceira indicação do diretor Malcolm Clarke ao Oscar. Em 1988, ele levou a estatueta de melhor curta não ficcional com o filme “You Don’t Have To Die”.



Prison Terminal: The Last Days of Private Jack Hall

Edgar Barens

Em uma prisão de segurança máxima, o doente terminal Jack Hall enfrenta seus últimos dias com a ajuda de cuidados paliativos.