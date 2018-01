Inscrições abertas para o Hot Docs, o maior festival de documentários da América do Norte

O maior festival de documentários da América do Norte, o Hot Docs – Festival Internacional de Documentários do Canadá, está com inscrições abertas para a sua edição do ano que vem, que acontecerá entre os dias 24 de abril e 4 de maio, em Toronto. São aceitos documentários canadenses e internacionais sobre qualquer tema e com qualquer duração.

O Hot Docs é reconhecido como um festival de qualificação para o Oscar na categoria curtas. O vencedor do prêmio Melhor Curta vai se qualificar para a pré-seleção, desde que o filme atenda outras regras da Academia. O festival é também reconhecido pelo BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), o Oscar Britânico. Os curtas selecionados no Hot Docs cumprem um importante critério de elegibilidade para a entrada na categoria curta e animação do prêmio.

São três datas limite para inscrever os documentários (22 de novembro, 13 de dezembro e 3 de janeiro de 2014), e a taxa varia de acordo com cada uma delas (veja a tabela com valores abaixo).

As produções devem ter sido concluídas depois de 1 de janeiro de 2013, não podem ter sido exibidas publicamente na cidade de Toronto e devem ser acompanhadas de transcrição em inglês (se o filme for selecionado, terá que ser legendado). Mais informações no site http://www.hotdocs.ca/festival/submit_a_film . Inscrições aqui .

Hot Docs – Festival Internacional de Documentários do Canadá

Local: Toronto, Canadá

Data: 24 de abril a 4 de maio