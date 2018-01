É Tudo Verdade abre inscrições para a sua 19ª edição

O maior festival de documentários da América Latina está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (18.9). Principal vitrine da produção não-ficcional no Brasil, o É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários chega a sua 19ª edição, que será realizada de 3 a 13 de abril simultaneamente em São Paulo e no Rio de Janeiro (o circuito de itinerante será divulgado depois).

As inscrições estão abertas para produções internacionais e nacionais, mas é bom lembrar que o festival exige ineditismo absoluto no País para os longas e médias metragens que serão exibidos na mostra competitiva nacional. A premiação desta mostra, no valor de R$ 110 mil, é a maior para documentários em festivais brasileiros independentemente de compromissos com distribuição em salas ou veiculação televisiva. Na competição de curtas-metragens brasileiros não há exigência de ineditismo. Nas mostras informativas do festival (O Estado das Coisas, Mostras Especiais e Foco Latino- Americano), a seleção dará preferência a produções inéditas. Clique

Documento aqui para ler o regulamento completo. Inscrições no site www.etudoverdade.com.br PDF

. Boa sorte!

É Tudo Verdade 2014 – 19o Festival Internacional de Documentários

Data: 3 a 13 de abril

Local: São Paulo e Rio de Janeiro

Inscrições: 18 de setembro a 16 de dezembro de 2013

www.etudoverdade.com.br