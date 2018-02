Inscrições abertas para o DocMontevideo

Estão abertas as inscrições para as atividades de mercado e exibição da 6ª edição do DocMontevideo – Encontro Documental das Emissoras de TV Latino-americanas. O festival, que promove atividades de formação, mercado, networking e exibição, vai acontecer entre os dias 23 de julho e 1 de agosto na capital uruguaia.

As inscrições para a Semana do Documentário ficam abertas até o dia 15 de março. Este é o espaço para exibições do festival, onde são apresentados filmes inéditos que passaram pelas sessões de pitching do DocMontevideo e documentários uruguaios que não tiveram estreias comerciais. Até 15 de abril é possível se inscrever para as sessões de pitching, – divididas entre Documentários e Séries – e meetings, quando produtores apresentam projetos finalizados à representantes de canais de TV e agentes de vendas. Clique aqui para acessar todos os formulários.

