“Histórias de Arcanjo – Um documentário sobre Tim Lopes” vence Festival do Rio; confira os documentários premiados

O filme que relata a trajetória do jornalista Tim Lopes – morto em 2002 por traficantes quando fazia uma reportagem sobre prostituição infantil na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro – levou o redentor de melhor longa-metragem documentário no Festival do Rio. “Histórias de Arcanjo – Um documentário sobre Tim Lopes”, dirigido por Guilherme Azevedo, conta a história do jornalista por meio de seu filho Bruno Quintella, roteirista do filme, que se reencontra com amigos, colegas de profissão e personagens de matérias que marcaram a vida de Tim Lopes. O documentário escolhido como melhor curta foi “Contratempo”, de Bruno Jorge. O público escolheu “Fla x Flu” como melhor longa documentário. Para ver a lista completa clique aqui. Confira abaixo os documentários premiados:

Competição Oficial

Melhor Longa-Metragem Documentário

“Histórias de Arcanjo – Um documentário sobre Tim Lopes”, de Guilherme Azevedo

Prêmio Especial do Júri – Documentário

“A farra do circo”, de Roberto Berliner e Pedro Bronz

Menção Honrosa do Júri – Documentário

“Cativas – Presas pelo coração”, de Joana Nin e “Damas do samba”, de Susanna Lira

Melhor Curta-Metragem

“Contratempo”, de Bruno Jorge

Contratempo – documentary / teaser from Bruno Jorge on Vimeo.

Prêmio do Público

Melhor Longa-metragem Documentário

“Fla x Flu”, de Renato Terra