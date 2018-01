Globo de Ouro não premia documentários há 37 anos

Na noite deste domingo (12.1) o Globo de Ouro revelou os melhores filmes e séries do ano de 2013, segundo a Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood. São 25 categorias (confira todos os ganhadores aqui) – nenhuma delas Melhor Documentário. Mas você sabia que o prêmio já teve um espaço dedicado à produção não ficcional? Entre 1972 e 1977, seis documentários ganharam um Globo de Ouro (no primeiro ano, “Elvis on Tour” e “Walls of Fire” foram escolhidos). Faça as contas: o último Globo de Ouro de Melhor Documentário foi entregue há nada menos que 37 anos. Em todo este tempo, o gênero evoluiu muito. Já era hora da Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood voltar a incluir a categoria, não é? Mas vale relembrar os documentários que levaram o prêmio:

1972 (30ª edição)

Elvis on Tour



Walls of Fire

1973 (31ª edição)

Visions of Eight

1974 (32ª edição)

Animals Are Beautiful People



1975 (33ª edição)

Youthquake!

1976 (34ª edição)

Altars of the World