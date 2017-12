Futura seleciona projetos de documentários; inscrições até sexta-feira (13.6)

Estão abertas as inscrições para o 5º Doc Futura, que vai selecionar um projeto de documentário de 52 minutos para coprodução e exibição no Canal Futura.

Desta vez, o tema escolhido foi ‘Tecnologias e impacto social’. No edital , o canal especifica que busca uma proposta que explore iniciativas da área social ligadas à inovações tecnológicas. O projeto deve incluir uma solução interativa para mobile e ter valor máximo de R$ 300 mil, incluindo todas as etapas de produção. O público-alvo é livre.

Os projetos selecionados serão apresentados a uma banca examinadora em formato de pitching (defesa oral) no dia 14 de agosto no auditório da Fundação Roberto Marinho, no Rio de Janeiro. O vencedor será divulgado no dia seguinte.

Clique

Documento aqui PDF

para acessar o edital e a ficha de inscrição e confira abaixo documentários premiados em outras edições do DOC Futura:

De Volta, 2013



Armados, 2012



Leva, 2011



5º Doc Futura

Inscrições: até 13 de junho

Divulgação dos selecionados: 27 de junho

Pitching: 14 de agosto – quinta-feira

Divulgação do projeto escolhido: 15 de agosto – sexta-feira