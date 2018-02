Festival do Rio começa nesta quarta (24.9) com extensa programação de documentários

Com um documentário como filme de abertura, o Festival do Rio começa nesta quarta-feira (24.9). O Sal da Terra mostra os bastidores de um novo projeto do fotógrafo Sebastião Salgado, que atualmente se dedica a retratar territórios virgens e suas grandes paisagens. Juliano Ribeiro Salgado, filho do fotógrafo, assina a direção ao lado do cineasta alemão Wim Wenders. O Sal da Terra, que conquistou o prêmio do júri na mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes 2014, está entre os muitos documentários que serão exibidos no Festival do Rio. São mais de 90 filmes do gênero (o festival traz 350 títulos no total), espalhados entre diversas mostras.



Uma das mais esperadas, a Première Brasil, vai exibir 69 produções entre longas e curtas metragens, ficções e documentários, distribuídos nas categorias Competitiva, Retratos, Hors Concours e Novos Rumos. Será a primeira exibição de My Name is Now, Elza Soares, no qual a diretora Elizabete Martins Campos faz um perfil da cantora, compositora e atriz. Também é a estreia mundial de À queima roupa, de Theresa Jessouroun, um documentário investigativo que mostra a violência e a corrupção da polícia do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos.



Vídeo promocional de My Name is Now, Elza Soares

Com oito longas sobre os bastidores do cinema, a mostra Filme Doc é dedicada a documentários que revelam bastidores e personalidades do mundo da sétima arte. O americano Life Itself, por exemplo, mostra os últimos meses de vida do crítico de cinema Roger Ebert, vencedor do prêmio Pulitzer e um dos nomes mais conhecidos de seu ofício. A produção executiva é de Martin Scorsese. Já The Go-Go Boys: Os Bastidores da Cannon Films retrata a relação entre os primos Menahem Golan e Yoram Globus, que revolucionaram Hollywood produzindo mais de 300 filmes e fazendo da Cannon Films a produtora independente mais poderosa do mundo.



Life Itself mostra os últimos meses de vida do crítico de cinema norte-americano Roger Ebert

Melhor direção em documentário no Sundance Film Festival 2014, Prop 8: O Casamento Gay em Julgamento, revela os bastidores de uma das mais importantes batalhas por direitos civis nos EUA. O filme faz parte da mostra Midnight Movies, que traz uma seleção de fortes candidatos à categoria de filmes cult. Também nesta mostra, Exército Vermelho, produzido por Werner Herzog e exibido em Cannes, conta a história da seleção de hóquei no gelo da União Soviética.



Viemos em Paz, vencedor do Peace Film Prize do Festival de Berlim 2014

A produção recente dos títulos internacionais e os novos filmes de cineastas consagrados estão na mostra Panorama do Cinema Mundial. Entre a produção não ficcional, é destaque National Gallery, do mestre do documentário Frederick Wiseman, sobre um dos mais importantes museus do mundo, a National Gallery de Londres.

O Festival do Rio vai até o dia 8 de outubro e está presente em 29 salas além de quatro pontos de exibição espalhados pela cidade. Para saber os horários dos filmes, consulte o site do festival.