Festival do Rio anuncia lista de filmes brasileiros; confira os documentários escolhidos

O Festival do Rio divulgou nesta terça-feira (3.9) a lista de filmes da mostra Première Brasil. Há documentários em todas as mostras: competitivas de curtas e longas-metragens (divididas em ficção e documentário) Novos Rumos (também competitiva, dedicada a novos cineastas), Hors Concours e Retratos.

Os filmes em competição vão concorrer a onze estatuetas do troféu Redentor, e, além disso, o público escolherá seus preferidos nas categorias melhor longa de ficção, melhor longa documentário e melhor curta. Este ano o Festival do Rio acontece de 26 de setembro a 10 de outubro.

Veja a lista completa aqui e, abaixo, confira os documentários escolhidos:

Mostra Competitiva – Documentário

CATIVAS, PRESAS PELO CORAÇÃO (Captive Hearts), de Joana Nin (PR), 77’ – Estreia mundial

CIDADE DE DEUS – 10 ANOS DEPOIS (City of God – 10 Years Later), de Cavi Borges, Luciano Vidigal (RJ), 75’ – Estreia mundial

CONVERSA COM JH (Writers Block), de Ernesto Rodrigues (RJ), 93’ – Estreia mundial

DAMAS DO SAMBA (Samba Ladies), de Susanna Lira (RJ), 75’ – Estreia mundial

A FARRA DO CIRCO (Ruckus in the Circus), de Roberto Berliner e Pedro Bronz (RJ), 94’ – Estreia mundial

FLA x FLU (Fla x Flu), de Renato Terra (SP), 85’ – Estreia mundial

A GENTE (Custodians), de Aly Muritiba (PR), 99’ – Estreia mundial

HISTÓRIAS DE ARCANJO – UM DOCUMENTÁRIO SOBRE TIM LOPES (Stories of Arcanjo – a documentary about Tim Lopes), de Guilherme Azevedo (RJ), 84’.

Mostra Novos Rumos

CARIOCA ERA UM RIO (Carioca was a river), de Simplício Neto (RJ), 74’ – Estreia mundial

TÃO LONGE É AQUI (Here is so Far), de Eliza Capai (RJ), 76’.

Première Brasil Hors Concours

CAUBY – COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ (Cauby – I Would Start All Over Again), de Nelson Hoineff (RJ), 80’ – Estreia mundial

FEIO, EU? (Ugly, Me?), de Helena Ignez (SP), 70’ – Estreia mundial

MATARAM MEU IRMÃO (They Killed My Brother), de Cristiano Burlan (SP), 77’;

SERRA PELADA: A LENDA DA MONTANHA DE OURO (The Legend Of the Golden Mountain), de Victor Lopes (RJ), 90’.

VINTE – RioFilme, 20 anos de cinema brasileiro (Twenty), de Carlos Diegues (RJ) 80

Curtas selecionados

MOSTRA COMPETITIVA – Documentário

CONTRATEMPO (Setback), de Bruno Jorge (SP), 11’,

CONTOS DA MARÉ (Tales of The Tide), de Douglas Soares (RJ), 15’;

EFEITO CASIMIRO (Casimir Effect), de Clarice Saliby (RJ), 15’,

JESSY (Jessy), de Paula Lice, Rodrigo Luna, Ronei Jorge (BA), 15’,

LUNA E CINARA (Luna and Cinara), de Clara Linhart (RJ), 14’,

MALUNGUINHO (Malunguinho), de Felipe Peres Calheiros (RJ), 15’.

A QUEIMA (The Burning), de Diego Benevides (PB), 13’,

A ÚLTIMA FRONTEIRA (The Last Frontier), de Diogo Faggiano (SP), 15’;

NOVOS RUMOS

FOGO-PAGOU De Ramon Batista (PE), 8’

HORS CONCOURS

PATIO (Patio), de Aly Muritiba (PR), 17’