Festival de Curtas-Metragens de São Paulo anuncia seleção da Mostra Internacional; confira os documentários desta edição

A 25ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, realizada entre 20 e 31 de agosto, divulgou as 56 produções escolhidas para a sua Mostra Internacional. O curta vencedor do Oscar deste ano, “Helium”, de Anders Walter, o canadense “Noah”, de Walter Woodman e Patrick Cederberg, eleito melhor filme na última edição do Festival de Clermont-Ferrand (Grand Prix Lab Competition), e o francês “Juke Box”, que também recebeu prêmio especial do júri em Clermot estão entre os destaques. Os filmes, produzidos em 36 países, foram escolhidos em meio a 2400 inscritos – de ficção, animação, documentário ou experimentais.

Nove documentários foram selecionados para a Mostra Internacional. O alemão “Three Stones for Jean Genet” (Frieder Schlaich) traz a cantora norte-americana Patti Smith em uma peregrinação para levar três pedras até o túmulo do escritor francês Jean Genet. O documentário experimental “Substanz”, do também alemão Sebastian Mez, sobrepõe imagens e som gravados pelo realizador no Japão, em 2011, logo após o terramoto e o tsunami que atingiram o país, para recriar a sensação de se estar perdido em estado de emergência. O holandês “I Love Hooligans”, dirigido por Jan-Dirk Bouw, usa o recurso da animação para contar a história de um torcedor fanático por seu time de futebol e faz parte de um grupo de hooligans, mas é gay e precisa esconder a sua verdadeira orientação sexual de seus amigos.

Os filmes serão exibidos gratuitamente em diferentes espaços de São Paulo: Museu da Imagem e do Som (MIS), CineSesc, Espaço Itaú de Cinema – Augusta, Centro Cultural São Paulo (CCSP), Cinemateca Brasileira, Cine Olido, Cinusp e Circuito Municipal de Cultura. Clique aqui para ver a seleção completa do festival e veja abaixo a lista dos documentários internacionais.

“QUALITY TIME”, Doron Levene (Israel, 11′, 2013)

“SEVEN MEN AT DIFFERENT AGES”, Slawomir Witek (Polônia, 12′, 2013)

“GHOST TRAIN”, Kelly Hucker e James Fleming (Austrália, 14′, 2014)

“CROSSINGS”, Antoine Danis (França, 8′ , 2013)

“MEMOIRES ANACHRONIQUES OU LE COUSCOUS DU VENDREDI MIDI”, Asmae EL MOUDIR (França, Marrocos, 13′, 2014)

“I LOVE HOOLIGANS”, Jan-Dirk Bouw (Holanda, Bélgica, 12′, 2014)



“5 CM”, Jordan Schiele (China, 19′, 2013)

“SUBSTANZ”, Sebastian Mez (Alemanha, 14′, 2014)

“THREE STONES FOR JEAN GENET”, Frieder Schlaich (Alemanha, 7′, 2014)