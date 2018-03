“Esporte é destinado ao documentário”, diz Cacá Diegues

O Caderno 2 publicou uma reportagem sobre a 2a edição do projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. A partir deste domingo (11.8), os dez projetos escolhidos no ano passado – um longa da diretora Laís Bodanzky e nove curtas de 26 minutos cada um – serão exibidos pelo canal ESPN Brasil, às 21h30. O terceiro edital será anunciado nesta terça-feira (13.8) na Cinemateca. Segundo a reportagem do C2, estão previstos R$ 2 milhões em recursos. O editor Ubiratan Brasil entrevistou o cineasta Cacá Diegues (Deus é Brasileiro/ 2003 e Orfeu/1999), que teve um curta contemplado pelo projeto e falou sobre a relação entre cinema e esporte, que é “destinado ao documentário”. Veja a entrevista completa http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,retratos-de-herois-do-passado-e-do-presente,1062915,0.htm e a programação da ESPN Brasil http://www.espn.com.br/programacao .

Mulheres Olímpicas

Dir. Laís Bodanzky

É o mais longo dos filmes, com 52 minutos, sobre como se relaciona o papel feminino na sociedade e no esporte olímpico.

No Meio do Caminho Tinha Um Obstáculo

Dir. Cacá Diegues, Flora Diegues e Renata de Almeida Magalhães

O documentário mostra como o medo do cavalo Baloubet du Rouet durante a competição custou uma medalha a Rodrigo Pessoa, na prova de hipismo da Olimpíada de 2000, em Sydney.

IPPON – A Superação Olímpica de Rogério Sampaio



Dir. Cavi Borges

Conta a história da superação do judoca Rogério Sampaio que, em 1992, em Barcelona, conquistou a segunda medalha de ouro desse esporte para o Brasil.

Viagem – O Saque Que Mudou o Vôlei

Assista à entrevista com o diretor Giuliano Zanelato.

Dir. Giuliano Zanelato.

Em 1984 os jogadores Montanaro, William e Renan ganharam a medalha de prata em Los Angeles e transformaram o vôlei em uma das paixões nacionais.