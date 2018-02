Envie seu “microdocumentário” para o portal Estadão

Um vídeo de apenas 15 segundos parece, à primeira vista, curto demais para mostrar algo relevante. Mas, desde junho, o instagram permite a publicação de vídeos com esta curtíssima duração, e muitas coisas interessantes andam surgindo por ali. Pensando nisso, o blog .DOC propõe um desafio: registre um momento do seu dia na rede social e mande para a gente usando a hashtag #microdocestadao. Os melhores vídeos vão aparecer aqui, no portal do Estadão.

Para usar o aplicativo de vídeo, o usuário segura o botão de gravação enquanto quiser capturar a cena e pode soltá-lo para parar e gravar outra. Depois dá para usar um dos filtros e estabilizar a imagem. Mas existem alguns truques que podem deixar seu vídeo ainda mais criativo. Este post do portal de fotografia Photojojo, por exemplo, traz algumas dicas interessantes (está em inglês). Uma delas é usar objetos como transições para evitar aquela sensação de estranhamento causado por um corte abrupto. Para atingir este efeito, coloque o objeto (até a metade) no final da cena que está gravando. Quando recomeçar a gravar, use a outra metade e assim por diante. O resultado parece uma panorâmica formada por locações totalmente diferentes.

Para conseguir este efeito é importante planejar antes de começar a gravar. É claro que alguns vídeos ficam ainda mais incríveis quando algo inesperado acontece, mas normalmente é bom quebrar um pouco a cabeça antes de tentar criar efeitos diferentes. Os usuários abaixo sabem disso e abusaram da criatividade na hora de postar seus vídeos no instagram. Imagine só receber esta carta de onde não param de sair flores? E que tal mostrar os bastidores de uma foto polaroid, e acelerar o processo até que tome cor e forma? O cineasta @nazfilms gosta de fazer experiências e posta vídeos totalmente gravados e editados em seu iPhone – estes abaixo, gravados durante um passeio de caiaque e, o outro, na bicicleta, fazem parte da série #flickstagramseries. Se inspirou? Então mande seu vídeo para a gente!

O cineasta @nazfilms posta apenas vídeos totalmente gravados e editados em seu iPhone

@nazfilms mostra diferentes ângulos de um passeio de bicicleta

A fotógrafa @meagancignoli é especialista em stop-motion

O usuário @pinot mostra os bastidores de uma foto polaroid