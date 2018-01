Documentário vence prêmio máximo no Festival de Veneza

O 70º Festival de Veneza foi encerrado com uma surpresa: o grande vencedor desta edição foi o documentário “Sacro GRA”, do diretor italiano Gianfranco Rossi. O filme, que mostra a vida de personagens que vivem ou trabalham ao largo do rodoanel que circunda Roma (GRA é a sigla para Gran Raccordo Anulare), não estava entre os favoritos e foi exibido apenas na última quinta-feira (5.9), quando alguns jornalistas já haviam partido para o Festival de Toronto, no Canadá. Este foi o primeiro ano em que o Festival de Veneza incluiu documentários entre os filmes da mostra competitiva. Nada mal levar o Leão de Ouro logo na estreia, não é mesmo? Além disso, “Sacro GRA” quebrou outro tabu. Há 15 anos um filme italiano não ganhava o prêmio principal em Veneza(o último foi “Assim é Que Se Ria”, de 1998). Para ver a reportagem do Estadão sobre os premiados desta edição, clique aqui.

Abaixo, confira o trailer, a coletiva de imprensa concedida após a exibição de “Sacro GRA” e cerimônia de premiação (todos os vídeos estão em italiano).

Trailer:

Coletiva de imprensa:

Cerimônia de premiação: