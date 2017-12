Conheça os documentários semifinalistas do Oscar 2014

A Academia Americana de Cinema anunciou os 15 documentários semifinalistas do Oscar 2014 nesta terça-feira (3.12). No total, 147 filmes estavam qualificados. O júri agora vai escolher os cinco indicados, que serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2014. A cerimônia será realizada no dia 2 de março.

Na lista, estão filmes como “The Armstrong Lie” (A Mentira de Armstrong, em tradução livre), que a princípio contaria as glórias do ciclista norte-americano Lance Armstrong. Os diretores já haviam finalizado o filme quando o atleta admitiu o uso de doping e precisaram fazer uma nova versão. Armstrong concordou em dar novas entrevistas e o filme que seria sobre sua triunfante volta às pistas se tornou o retrato uma das maiores mentiras do mundo do esporte.

Já “Life According to Sam” (A vida de acordo com Sam) mostra a vida de um adolescente de 13 anos que sofre de uma rara doença, a progeria, que faz com que a pessoa envelheça sete vezes mais rapidamente que a taxa normal. O filme mostra a vida de Sam desde seu nascimento e só o trailer é o bastante para se emocionar.

Esportes, dramas pessoais e, claro, política e conflitos internacionais. O documentário “The Square” (A Praça), figura entre os semifinalistas e retrata as manifestações dos últimos dois anos no Egito, que tiveram a Praça Tahrir, no Cairo, como palco principal.

Mas a lista é extensa e cobre os assuntos mais variados, desde retratos de artistas até a história de Tilikum, a principal baleia orca do parque temático SeaWorld, em Orlando, nos Estados Unidos, responsável pela morte de três pessoas. Confira a lista (em ordem alfabética), as produtoras e os trailers dos filmes:

“The Act of Killing” Final Cut for Real



“The Armstrong Lie” The Kennedy/Marshall Company



“Blackfish” Our Turn Productions



Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“The Crash Reel” KP Rides Again



“Cutie and the Boxer” Ex Lion Tamer and Cine Mosaic



“Dirty Wars” Civic Bakery



“First Cousin Once Removed” Experiments in Time, Light & Motion



“God Loves Uganda” Full Credit Productions



“Life According to Sam” Fine Films



Life According To Sam – Trailer from Fine Films on Vimeo.

“Pussy Riot: A Punk Prayer” Roast Beef Productions



“The Square” Noujaim Films and Maktube Productions



“Stories We Tell” National Film Board of Canada



“Tim’s Vermeer” High Delft Pictures



“20 Feet from Stardom” Gil Friesen Productions and Tremolo Productions



“Which Way Is the Front Line from Here? The Life and Time of Tim Hetherington” Tripoli Street