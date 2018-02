Confira os documentários premiados na Mostra de São Paulo

A 37a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo terminou nesta quinta-feira (31.10) e divulgou os vencedores desta edição. Entre os documentários, o prêmio de melhor filme estrangeiro, eleito pelo júri e pelo público, foi para o sul-africano “Plano Para a Paz” (Plot For Peace), sobre o fim do apartheid. A menção honrosa ficou para “Eu Vou Ser Assassinado” (I Will Be Murdered), que conta a história de um rico advogado morto a tiros na Guatemala, que acusava o presidente Álvaro Colom Caballeros de seu futuro assassinato. Postado no YouTube, o vídeo quase derrubou o governo. ”Outro Sertão”, de Adriana Jacobsen e Soraia Vilela, foi eleito Melhor Documentário Brasileiro pelo público. Clique aqui para ver todos os vencedores da 37a Mostra e veja abaixo os documentários premiados e os horários de repescagem (para ver a lista completa dos filmes que serão exibidos novamente clique aqui).

PLOT FOR PEACE (Plano Para a Paz)

África do Sul

84 min.

Dir. CARLOS AGULLÓ , MANDY JACOBSON

Repescagem: 2/11 – CINESESC – Sessão 1269 – 19:30

O documentário sobre o fim do apartheid conta a história de Jean-Yves Olliver, conhecido como “”Monsieur Jacques””, homem cuja negociação de bastidores foi essencial para obter a paz e o fim de discriminação racial na África do Sul.”

I WILL BE MURDERED (Eu Vou Ser Assassinado)

Espanha, Reino Unido

85 min.

Dir. JUSTIN WEBSTER

Repescagem: 07/11 – CINEMATECA – SALA BNDES – Sessão 1293 – 18:00

Guatemala. 5.800 assassinatos por ano, 98% deles não elucidados. Em maio de 2009, Rodrigo Rosenberg, um rico advogado, estava andando de bicicleta perto de sua casa quando foi morto a tiros. Porém, ele tinha certeza de que ia morrer. Um vídeo que ele gravou dias antes acusava o presidente Álvaro Colom Caballeros de seu futuro assassinato. Postado no YouTube, o vídeo quase derrubou o governo. O documentário segue essa história de assassinato e conspirações políticas.

OUTRO SERTÃO

Brasil

73 min.

Dir. ADRIANA JACOBSEN , SORAIA VILELA

O filme relembra a estadia de João Guimarães Rosa na Alemanha nazista, resgatando a experiência do então vice-cônsul em Hamburgo entre 1938 e 1942. Imagens de arquivo da época, documentos, testemunhos de pessoas que o conheceram, uma entrevista inédita com o próprio escritor, cartas, contos e anotações em off revelam novos aspectos de sua biografia. Documentos inéditos e testemunhos de judeus que fugiram para o Brasil por Hamburgo, bem como de amigos e críticos, recriam a experiência de Rosa naquela época.