Os documentários indicados ao Bafta 2014

O prêmio de cinema mais importante do Reino Unido, o Bafta, revelou nesta quarta-feira (8.1) os indicados deste ano. Entre os documentários, apenas “We Steal Secrets: The Story Of WikiLeaks”, de Alex Gibney – sobre a organização de Julian Assange que vazou documentos secretos do governo americano -, não está entre os 15 documentários semifinalistas do Oscar 2014. Os indicados finais ao prêmio americano serão anunciados em 16 de janeiro. Confira aqui a lista completa dos filmes indicados ao Oscar britânico e, abaixo, os concorrentes à estatueta de melhor documentário. A cerimônia de entrega será no dia 16 de fevereiro, em Londres.

The Act Of Killing

Joshua Oppenheimer



The Armstrong Lie

Alex Gibney



Tim’s Vermeer

Teller, Penn Jillette, Farley Ziegler



We Steal Secrets: The Story Of Wikileaks

Alex Ginny



Blackfish

Gabriela Cowperthwaite





