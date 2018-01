Confira os documentários em cartaz neste fim de semana em SP

Pré-estreia

Mais que Mel

(More than honey, Suíça-Alemanha- Áustria/2012, 95 min.)

Dir. Markus Imhoof. O documentário apresenta o desaparecimento de grande parte da população mundial de abelhas. A epidemia já teria exterminado até 90% das abelhas no planeta, afetando fauna, flora e sociedades em que a economia depende da produção de mel. Livre. Reserva Cultural.

Estreia

Carreras

(Brasil/2013, 75 min.)

Dir. Salete Machado. Com Jackson Antunes, Talicio Sirino e Diegho Kozievitch. O filme mistura ficção e documentário para apresentar a história da corrida Cascavel de Ouro, realizada no Sul do País. Além dos depoimentos de pilotos que já disputaram a competição, o longa conta a história da relação entre um pai e seu filho em busca de uma vaga na corrida. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Em cartaz



Hijab, Mulheres de Véu

(Brasil/2012, 79 min.)

Dir. Paulo Halm. O filme apresenta a rotina de seis mulheres muçulmanas cariocas e a relação delas com o Hijab, o véu para cobrir os cabelos. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Rapsódia Armênia

(Brasil/2012, 63 min.)

Dir. Cassiana Der Haroutiounian, Cesar Gananian e Gary Gananian. A produção viajou pelas estradas da Armênia para expor as muitas histórias individuais e culturas que compõem hoje uma das nações da antiga União Soviética. Reserva Cultural.

