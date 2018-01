Confira os documentários em cartaz nesta semana em SP

Pré-estreia

One Direction: This is Us

(EUA/2013, 92 min.)

Dir. Morgan Spurlock

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de uma apresentação da banda One Direction em Londres, o filme mostra a origem do grupo e de seus componentes. Acostumado a produções polêmicas, como ‘Super Size Me – A Dieta do Palhaço’ (2004) e ‘The Greatest Movie Ever Sold’ (2011), o documentarista Spurlock dirige um título pouco usual em sua filmografia.

Livre.

Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Eldorado (3D), JK Iguatemi (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D).

Em cartaz

A Alma da Gente

(Brasil/2013, 73 min.)

Dir. Helena Solberg e David Meyer.

Produzido ao longo de um intervalo de dez anos, o filme apresenta a rotina de um grupo de dança do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma década após o surgimento do grupo, os cineastas retornaram ao local para verificar a influência da dança na vida dos protagonistas.

10 anos

Frei Caneca – Espaço Itaú

Elena

(Brasil/2012, 82 min.)

Dir. Petra Costa.

A cineasta Petra Costa viaja a Nova York em busca da história de sua irmã, que deixou o Brasil nos anos 80 com o sonho de ser atriz.

12 anos

Cine Segall

Mundo Invisível

(Brasil/2011, 93 min.)

Dir. Atom Egoyan, Gian Vittorio Baldi, Guy Maddin, Jerzy Stuhr, Laís Bodanzky, Manoel de Oliveira, Marco Bechis, Maria de Medeiros, Theo Angelopoulos, Wim Wenders.

Produzido pelo criador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Leon Cakoff (1948- 2011), apresenta dez curtas dirigidos por cineastas do mundo inteiro tendo como tema a invisibilidade.

14 anos

Reserva Cultural

Por que Você Partiu?

(Brasil/2013, 94 min.)

Dir. Eric Belhassen. A produção apresenta depoimentos de chefs especializados em culinária francesa que relatam a separação de famílias causada por suas profissões.

10 anos

Reserva Cultural

O Renascimento do Parto

(Brasil/2013, 90 min.)

Dir. Eduardo Chauvet.

O filme apresenta depoimentos sobre a realidade obstétrica mundial e o alto número de cesarianas realizadas no Brasil.

10 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú

Repare Bem

(Brasil-Itália-França/2012, 95 min.)

Dir. Maria de Medeiros.

A atriz e cantora portuguesa Maria de Medeiros filma a trágica história de uma família de guerrilheiros durante as ditaduras brasileiras e chilenas. Conhecido como Bacuri, Eduardo Leite foi torturado e assassinado por militares brasileiros. Sua mulher e filha conseguiram asilo no Chile em seguida ao golpe do ditador Augusto Pinochet.

10 anos

Frei Caneca – Espaço Itaú

*As informações são do jornal O Estado de S. Paulo