Atores interpretam episódio de suas próprias vidas em filme do Indie 2013; festival começa em SP nesta sexta-feira

De 20 a setembro a 3 de outubro, a cidade de São Paulo vai receber uma série de produções autorais e independentes no Festival Indie 2013. Um filme em especial chamou a atenção deste blog, por se tratar de uma história real, (re)vivida por seus protagonistas: “Um Episódio na Vida de Um Catador de Ferro Velho”, do bósnio Danis Tanovic (o diretor já levou o Oscar de filme estrangeiro em 2002, com “Terra de Ninguém”, sobre a guerra da Bósnia). O longa retrata o drama da família Mujic, de origem cigana, que vive na periferia dos centros urbanos na Bósnia e Herzegovina. O pai Nazif vive de catar metais de carros e vendê-los a um ferro-velho. A mãe Senada cuida da casa. Um dia, ela sente uma dor aguda no abdômen e descobre que precisa ser operada imediatamente, mas a família não possui seguro médico. Um detalhe que faz toda a diferença: o filme é baseado em fatos reais, e o diretor propôs aos Mujic que interpretassem este episódio de suas próprias vidas. “Um Episódio na Vida de um Catador de Ferro-Velho” é o quinto longa-metragem de ficção de Tanovic e recebeu no Festival de Berlim 2013 o Grande Prêmio do Júri – Urso de Prata, e o Prêmio de Melhor Ator – Urso de Prata para o ator Nazif Mujic. Clique aqui para ver a programação completa do Festival Indie 2013.

Sessões: 20 e 28 de setembro, às 20h no CineSESC