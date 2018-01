Atalho para o Oscar, festival de Sundance anuncia premiados de 2014; veja os documentários escolhidos pelo júri e público

O festival de Sundance anunciou os premiados desta edição na noite de sábado (25.1). Principalmente entre os documentários, Sundance é considerado uma espécie de atalho para os prêmios da Academia de Hollywood. O vencedor do Oscar de Melhor Documentário de 2013, “Searching for Sugar Man”, por exemplo, teve sua estreia mundial em Sundance. E nada menos que 10 entre os 15 documentários pré-selecionados ao Oscar 2014 foram exibidos no festival do ano passado.

De 16 a 26 de janeiro, 119 produções foram exibidas nos cinemas de Park City, Utah. Trinta e quatro filmes competiram nas quatro principais categorias, divididas entre ficção (um prêmio para filmes americanos e outro para produções internacionais) e documentários (americanos e internacionais).

“Rich Hill”, que acompanha a vida de jovens que vivem em uma cidade rural nos Estados Unidos, foi escolhido o melhor da documentário americano segundo o júri. Na competição internacional, o júri escolheu o documentário sírio “Return to Homs”. O filme mostra como as manifestações e mudanças políticas no país afetaram a vida de dois jovens amigos.

Entre os documentários internacionais, o público escolheu “The Green Prince” (Alemanha, Israel e Reino Unido). O filme conta a história do palestino Mosab Hassan Yousef, preso aos 17 anos pelo Exército de Israel. Chocado com as práticas do Hamas na prisão, ele decide mudar de lado e se torna um espião do serviço secreto israelense.

Na categoria ficcional, o prêmio foi para “To Kill a Man”, do diretor chileno Alejandro Fernández Almendras. Um filme que investiga o mundo das doenças degenerativas na velhice foi a escolha do público entre os documentários americanos. “Alive Inside: A Story of Music & Memory” mostra o trabalho de um assistente social que usa a música para trazer de volta memórias e emoções à pacientes idosos.

Entre outras estreias mundiais que ocorreram em Sundance e marcaram a cinematografia recente estão “Pequena Miss Sunshine”, de 2006; “Preciosa – Uma História de Esperança” e “Educação” de 2009; “Indomável Sonhadora”, de 2012. Entre os documentários, o ganhador do Oscar de 2010, “The Cove”, e o hit entre ambientalistas “Uma Verdade Inconveniente” , de 2006, foram exibidos antes em Sundance.

O festival serve também como mercado para que os estúdios comprem os direitos dos filmes independentes. Neste ano, o grande ganhador americano da categoria ficção na escolha do júri e do público foi para “Whiplash”, sobre um jovem baterista à procura da perfeição. O filme já foi comprado pela Sony Pictures Classics por US$ 3 milhões.

No ano passado, em Sundance, a RADiUS-TWC, da The Weinstein, adquiriu dois dos documentários que foram indicados ao Oscar 2014: “20 Feet From Stardom” and “Cutie and the Boxer”. Este ano a RADiUS-TWC comprou o documentário “Fed Up,” sobre obesidade infantil. Confira abaixo o trailer e a sinopse dos principais ganhadores de Sundance 2014 e uma lista com todos os prêmios concedidos aos documentários. Clique aqui para ver a lista completa dos vencedores desta edição.

U. S. Grand Jury Prize: Documentary (Prêmio do Júri, competição de filmes americanos: Documentário)

Rich Hill

Um estudo dos desafios, sonhos e esperanças de jovens que moram em uma pequena cidade rural americana

World Cinema Grand Jury Prize: Documentary (Prêmio do Júri, competição de filmes internacionais: Documentário)

Return to Homs

De 2011 a 2013, o cineasta Talal Derki acompanhou a jornada de dois amigos sírios que tiveram suas vidas transformadas com as manifestações e mudanças políticas no país.

Audience Award: U.S. Documentary (Prêmio do Público, competição de filmes americanos: Documentário)

Alive Inside: A Story of Music & Memory

O documentário acompanha por três anos o trabalho do assistente social Dan Cohen, que usa a música para trazer de volta memórias e emoções à pacientes idosos que sofrem de doenças degenerativas como Alzheimer.

Audience Award: World Cinema: Documentary (Prêmio do Público, competição de filmes internacionais: Documentário)

The Green Prince

A história do palestino Mosab Hassan Yousef, preso aos 17 anos pelo exército de Israel. Chocado com as práticas do Hamas na prisão, ele decide mudar de lado e se torna um espião do serviço secreto israelense.

Entrevista com o diretor Nadav Schirman e equipe do documentário “The Green Prince”

Directing Award: U. S. Documentary (Melhor Direção, competição de filmes americanos: Documentário)

The Case Against 8 / Ben Cotner & Ryan White

Nas eleições de 2008, os californianos aprovaram a Proposta 8, uma medida que revogou o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. O documentário revela os bastidores do julgamento que revogou esta emenda constitucional.



Entrevista com os diretores Ben Cotner e Ryan White

Directing Award: World Cinema Documentary (Melhor Direção, competição de filmes internacionais: Documentário)

20,000 Days on Earth / Iain Forsyth & Jane Pollard

O escritor e músico Nick Cave marca seu 20.000o dia na Terra



Entrevista com os diretores Iain Forsyth e Jane Pollard

