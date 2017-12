Academia divulga os pré-indicados ao Oscar de melhor documentário; veja trailers

A Academia de Hollywood revelou os 15 pré-indicados ao Oscar de melhor documentário esta semana. Eles foram escolhidos entre 134 filmes elegíveis do gênero, e concorrem agora a cinco vagas de finalistas.

“O Sal da Terra”, sobre um novo projeto do fotógrafo Sebastião Salgado (em que se dedica a fotografar territórios virgens e suas grandes paisagens) está entre os indicados. Juliano Ribeiro Salgado, filho do fotógrafo, assina a direção ao lado do cineasta alemão Wim Wenders.

Os indicados serão anunciados no dia 15 de janeiro. A cerimônia do Oscar será no dia 22 de fevereiro de 2015.

“The Salt of the Earth” Decia Films



“Art and Craft” Purple Parrot Films

“The Case Against 8” Day in Court



“Citizen Koch” Elsewhere Films



“CitizenFour” Praxis Films



“Finding Vivian Maier” Ravine Pictures



“The Internet’s Own Boy” Luminant Media



“Jodorowsky’s Dune” City Film



“Keep on Keepin’ On” Absolute Clay Productions



“The Kill Team” f/8 filmworks



“Last Days in Vietnam” Moxie Firecracker Films



“Life Itself” Kartemquin Films and Film Rites



“The Overnighters” Mile End Films West



“Tales of the Grim Sleeper” Lafayette Film



“Virunga” Grain Media



Virunga – Official Trailer 2014 from Grain Media on Vimeo.