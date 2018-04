Zodíaco literário

Sob o signo de que best-sellers você nasceu?

O Biblioz, site autointitulado “o mago da busca em livros”, criou a seção Birthday Best-Sellers, que disponibiliza as listas de mais vendidos do New York Times em ficção e não ficção para a semana do seu nascimento. Nascidos antes de 1950 terão de se contentar com a lista anual, tipo horóscopo chinês.

Por uma dessas tristezas do destino (você não sabe como lamentei), não tem lista para a minha data de nascimento. Mas, numa primeira busca, vi que meu marido nasceu sob o signo de Tolkien em ficção (The Silmarillion) e James Herriot em não ficção (All Things Wise and Wonderful). Wise and wonderful, é? =)

Checa aí o seu signo literário e depois me diz qual é, já que eu mesma não tenho um… Só não espere alguma análise sobre o resultado (embora eu possa sempre tentar, de enxerida).