No dia 22 de dezembro, postei o vídeo mais incrível do pequeno Michael indignado ao receber livros no Natal de 2009. A reação gerou tanta repercussão no YouTube que o pai do menino deletou as críticas, bloqueou a caixa de comentários e explicou que não era nenhum drama aquela atitude numa criança de 3 anos. Neste último Natal, deu livros e filmou mais uma vez. Dica do leitor Miguel Soares.

