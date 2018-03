Divertida a ideia do Corpus Libris, blog que reúne pessoas tentando encaixar os próprios gestos em imagens de capas de livros. Se alguém tiver uma foto do gênero me manda pra eu postar aqui?

Vi no Neatorama.