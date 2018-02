Uma livraria "fora do comum"

“Essa livraria de design impecável em São Paulo parece ser feita basicamente de livros. As portas dianteiras são estantes funcionais e as paredes são revestidas do piso ao teto com livros para onde quer que se olhe – inclusive, hm, em buracos no teto para espaço extra. Embora esta seja uma das livrarias conceitualmente menos bizarras desta lista, achamos que a estética do design forma-segue-função-segue-forma é bem instigante. Ademais, é preciso admirar uma livraria que coloca um livro em cada espaço possível e ainda consegue parecer um lugar iluminado e limpo.”

Ok, enquanto ainda estou devendo aquele post com as fotos de livrarias nacionais, o Flavorwire, que adora listas, tratou de colocar uma loja brasileira, a paulistana Livraria da Vila – Unidade Lorena, numa seleção de dez casas não convencionais mundo afora.

Quem deu a dica foi Rodrigo Levino, natural born Caçambito.

Update em 20/7: A leitora Ana Paula reclamou, com razão, que não dei o crédito do projeto da Livraria da Vila. É do conhecido arquiteto paulistano Isay Weinfeld.