Um livro-espetáculo

Misto de livro, cenário e filme 3D, The Ice Book, disponível há poucas semanas no YouTube, é só um rascunho de um espetáculo que o casal Davy e Kristin McGuire pretende produzir: uma peça que tenha um enorme livro pop-up como cenário, no qual atores possam interagir com projeções em vídeo.

Como a coisa toda sairia cara demais sem um bom investidor, o diretor e a cenógrafa conseguiram na Alemanha uma bolsa (leia-se alguns meses e uns tantos caraminguás) apenas para criar esse vídeo-maquete. Um trabalho enorme, superelaborado, só para apresentar a ideia a produtores.

O resultado é tão bonito que, pra mim, nem precisava ir além do vídeo. Dá uma espiada.

