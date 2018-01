“Com tanto hype ao redor do novo tablet da Apple, foi inevitável que alguns fãs ficassem desapontados quando o produto, lançado hoje, revelou-se nada mais que um fragmento de rocha com o logo da Apple. Ainda assim, a quantidade de críticas ao iRock – como o aparelho foi apelidado – aparentemente surpreendeu os executivos da Apple.

‘Eu não sei’, disse um novo proprietário de um iRock. Só achei que, tipo, haveria uma tela ou botões ou alguma coisa.’ […] Alguns defensores da Apple disseram estar felizes com seus novos tablets. ‘É um Apple clássico’, disse David Abrams, de Houston, Texas. ‘Brilhantemente simples e elegante.'”

Essa é do Not True News, seção do Faster Times.