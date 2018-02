Somos muitos Severinos. Em 3D

A semana passou tão apressada na minha vida que não tinha visto o vídeo dessa linda animação de Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, citada no texto da Flavia Guerra sobre o Anima Mundi.

Foi feita a partir das ilustrações de Morte e Vida Severina em Quadrinhos, livro de Miguel Falcão lançado sem alarde em 2006 pela pequena Massangana. Não li a HQ, mas as ilustrações, fora de série, ficaram melhores ainda animadas em 3D. A direção é de Afonso Serpa, o personagem central foi dublado Gero Camilo, a trilha sonora ficou a cargo de Lucas Santtana e Rica Amabis e o resto dos créditos vocês que ainda não viram façam o favor de ver no vídeo.

O filme, de 56 minutos, teve exibição no Anima Mundi hoje, terá outra amanhã (às 13h, no CCBB-SP) e depois será lançado num combo graphic novel + DVD.

No YouTube, dá pra continuar vendo aqui, aqui e aqui. E tem também o making of.