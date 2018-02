Palavras criam mundos

A frase acima, slogan da livraria Anagram – uma portinha escondida num pátio do século 12 em Praga – , funciona melhor em inglês, Words create worlds. Mas as imagens da campanha publicitária deles dão o recado de um modo ou de outro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As imagens me fizeram lembrar do vídeo que ganhou, faz alguns meses, a categoria alto orçamento do primeiro concurso de trailers de livros promovido pela independente Melville House, e que postei no blog tempos atrás. Foi feito para divulgar Going West, de Maurice Gee, publicado originalmente na Nova Zelândia em 1994. Pra quem ainda não viu, vale gastar dois minutinhos da vida nele.

O que me faz ainda pensar em uma pergunta que ouço com certa frequência, a respeito da utilidade dos trailers de livro. Você compraria um livro só por causa de um trailer? Eu não sei. Mas sei que nunca tinha ouvido falar nesse Going West e agora não só conheço como estou falando dele por aqui…