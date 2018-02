A curadoria da Flip 2011 está passando por uma reestruturação.

Diretor de programação das três últimas edições da festa literária, Flávio Moura não ficará responsável pela curadoria do evento no ano que vem.

Há algumas semanas, ele assumiu o cargo de coordenador de internet no Instituto Moreira Salles – no lugar do escritor Michel Laub.

Moura continuará ligado à Flip, mas envolvido com projetos culturais de longo prazo.