Onde estão livreiros e distribuidores no debate sobre o livro digital?

Alguém me diz onde estão os livreiros e distribuidores na discussão sobre o livro eletrônico? A dúvida voltou anteontem entre uma e outra mesa do Congresso Internacional do Livro Digital, quando vi que a programação reservou uma só mesa para tratar do papel de livrarias e distribuidoras nesse cenário. Ontem, o diretor da Sextante, Marcos Pereira, começou a tal mesa pedindo aos livreiros na audiência que levantassem a mão. Eu para fazer estimativas de público consigo ser pior que a Polícia Militar em eventos paulistanos, mas, de, sei lá, umas 300 (chutei) pessoas no auditório, uns 15 gatos pingados, se tanto, se manifestaram. Distribuidores, convocados em seguida, idem. O resto era quase todo de editores.

“Acho curioso que haja aqui um número tão maior de editores que de livreiros e distribuidores, considerando que livreiros e distribuidores estão com a vida tão mais em risco neste momento”, seguiu Pereira. É fato: no processo evolutivo do cenário editorial as primeiras classes em risco de extinção são essas, mas por isso mesmo é estranho que não estejam lá para acompanhar o debate.

Cá entre nós, eu mesma fico cansada com todo esse exercício de futurologia. Às vezes, acho que sou cética demais, para não dizer chata. O falatório hoje me parece bem menos interessante do que quando comecei a escrever sobre o assunto, em 2009. Só que a ideia do congresso é boa. Num contexto geral, entre muita coisa vendida como novidade (diz que a palestra do Bob Stein é a mesma há anos, com pequenas variações), você pesca informações aqui e ali e depois nem se dá conta de que está repetindo dados que ouviu ontem como se fizessem parte da bagagem cultural conquistada na primeira infância.

Na comparação com o congresso do ano passado, editores parecem menos receosos, pelo que se pode apreender das perguntas feitas pelo público. Um pouco só. Não que estejam mais animados; parecem apenas menos preocupados após tanto falar desse tema que demora a engrenar. Em 2010, a grande questão, colocada com pequenas variações, era: “Como lucrar?”. Neste ano, houve até gente no público questionando a necessidade do DRM, a tecnologia que limita o uso de conteúdo digital para assegurar direitos autorais. Aos editores com quem falei, mais que o medo de verem o impresso ser engolido pelo digital, incomoda o alto investimento em algo que não dá retorno, porque quase não tem público no Brasil.

Livreiros e distribuidores tradicionais, no entanto, eu não faço ideia do que pensam. Digo isso sem considerar as megastores, que mesmo no e-comerce entraram faz algum tempo, e empresas criadas já com foco na distribuição digital – uma das maiores do país, a DLD, por exemplo, é cria de editores, não de distribuidores. Um dos palestrantes do congresso, o americano Edward Nawotka, editor do Publishing Perspectives, comentou que também nos EUA os mais antigos no ramo evitam a discussão. É claro que meu coração de leitora, fetichista por estantes, espera que as lojas físicas durem. Que virem pólos culturais, com pockets shows e leituras de autores entre ilhas de livros, como especulou dia desses um editor. Mas achei significativa a questão, feita ao fim da palestra, por um dono de livraria independente, ainda que qualquer resposta caia na futurologia: “As livrarias têm realmente um papel no futuro do livro?”