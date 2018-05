O que há entre uma invasão de marcianos e você?

Quem dá a resposta à pergunta acima é o jovem artista gráfico venezuelano Hansel Gonzalez, por meio de um projeto de estímulo à leitura que batizou de Entre Palabras: El Placer de Leer. O que há entre uma invasão de trípodes e você, ele resume, é um livro. No caso, Guerra dos Mundos, de HG Wells.

Até aí é somente uma frase de efeito que, vamos combinar, nem causa tanto efeito assim.

É que o legal do projeto são as maquetes de papel que Gonzalez cria para ilustrar frases do gênero, partindo de romances como Guerra dos Mundos e 20 Mil Léguas Submarinas (o terceiro pôster ele não especifica de que livro trata, mas só da Agatha Christie poderiam ser mais de 80).

Tem também umas imagens de bastidores, abaixo, que ajudam a entender o jeitão dessas maquetes.





(Esse projeto me lembrou um outro trabalho até mais bonito envolvendo livros e maquetes de papel, o vídeo The Ice Book, que linkei aqui uns meses atrás.)