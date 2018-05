O GIF do dia, versão literária

Mais uma vez, por absoluta incapacidade de conciliar postagens uma apuração complicada que estou fazendo pro Sabático, trago do Twitter pra cá o GIF do dia (a primeira vez que dei esse truque foi aqui). Fico devendo a íntegra da entrevista com o Paul Harding, com quem falei para reportagem para o Caderno 2 sobre o livro A Restauração das Horas.

***

Pelo menos é um GIF incrível, vai. É de uma cena do filme A Cor da Romã (1968, vídeo abaixo), do russo Sergei Paradjanov, que retrata a vida do poeta armênio Sayat- Nova (1712-1795).