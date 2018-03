O escultor de livros

O artista plástico norte-americano Brian Dettmer vem há alguns anos usando facas, pinças e instrumentos cirúrgicos para cavar obras de arte em livros. Só cavar mesmo: nenhum material é implantado ou transferido de lugar. O que ele faz é retirar pedaços de enciclopédias antigas, revistas médicas e volumes de ilustrações para dar uma nova cara a elas, muitas vezes mantendo a ideia do tema do livro no resultado.

Tem mais uma infinidade de imagens no site dele.

Update em 2/3: O Guardian acabou de dar um texto no site sobre essas esculturas – ai, ai, A Biblioteca de Raquel sempre pautando a imprensa internacional… (mentira, mas isso prova ao menos que frequentamos as mesmas fontes) – e incluiu um link mais recente com obras do artista.