Missões e traduções

Sobre minha coluna publicada no sábado, duas coisas:

– A tradutora Denise Bottmann ficou com uma pulga atrás da orelha ao ler sobre a tal editora Legatus, que vende gato por lebre em traduções de clássicos na Amazon, e fez uma série de posts sobre o assunto, destacando as principais bizarrias. Ontem, tanto ela quanto o leitor Clelio Toffoli Jr me escreveram ao perceber uma coisa: os títulos que apareciam com tradução de Paulo Besera, mencionados na Babel, agora aparecem com José Geraldo Vieira como tradutor. A nota destacava que a tradução de O Idiota “assinada” por “Besera” era na verdade do José Geraldo. Pelo jeito o dono da Legatus andou nos lendo. Na dúvida, trocou todos os nomes. Inclusive creditando a José Geraldo títulos que ele nunca traduziu.

– A Dolores Manzano, gerente do Brazilian Publishers, escreveu ontem para tirar uma curiosidade meramente pessoal: queria saber por que achei as missões de prospecção de mercado na África mais interessantes que os outros detalhes sobre os quais conversamos acerca do projeto de ampliação de vendas de obras brasileiras no exterior. Pensei um pouco e respondi que foi olhar jornalístico, mesmo, mas ali no meio do caminho já tinha admitido: no ano passado, ao apurar sobre o assunto, me apaixonei pela causa da circulação de obras entre Brasil-Portugal-países africanos em língua portuguesa.

E então lembrei que minha reportagem sobre o tema, capa do Sabático em 4 de setembro do ano passado, não tinha sido publicada aqui no blog na época. Como é um assunto ao qual pretendo voltar ao longo deste ano, até por causa das missões de prospecção em Angola e Moçambique, segue o texto abaixo.

.

***

.

Diálogo desigual na mesma língua

.

Incentivos portugueses apresentaram gerações de autores lusos e africanos ao País, sem reciprocidade

Raquel Cozer – O Estado de S. Paulo

.

Entre Angola, Portugal e Brasil, o escritor Ondjaki escolheu há dois anos a terceira opção como moradia. Nasceu em Luanda, passou os primeiros anos da juventude em Lisboa e foi no Rio que recebeu, nesta semana, a notícia de que está pela terceira vez entre os finalistas de uma das maiores honrarias para livros em língua portuguesa editados no Brasil, o Prêmio Portugal Telecom. Concorre com o romance AvóDezanove e o Segredo do Soviético (Companhia das Letras), também recém-anunciado entre os dez candidatos à categoria juvenil do Prêmio Jabuti.