Livros que designers amam

Como o bom design, bons livros podem tornar sua vida melhor. E designers são uma grande fonte de boas recomendações de livros.

Estas são as frases explicativas no texto de abertura do Designers & Books, que entrou no ar hoje, com 50 designers convidados (incluídos aí arquitetos, estilistas, designers gráficos, designers de produtos etc., quase todos americanos) e uma seleção de 678 títulos apontados por eles.

Os criadores da página pediram a esses profissionais listas de obras que ajudaram a formar seus valores, sua visão de mundo e suas ideias sobre design. A cada semana novos designers e títulos serão acrescentados. Leitores podem comentar e criar listas de leituras a partir das indicações.

Como infelizmente não sou nada expert no assunto, preciso dizer que a seção que mais me chamou a atenção foi a de livros de ficção, que tem como o mais votado Ulisses, de James Joyce (com seis indicações, embora eu tenha o péssimo hábito de desconfiar de quase todo mundo que diz ter lido esse livro inteiro). Acho que senti falta só de breves explicações de cada participante para os títulos escolhidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Anyway, fica aí a dica pra quem gosta.

.