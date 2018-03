O clipe de Squeeze Me, da banda holandesa Kraak & Smaak, usa animações feitas com sequências de fotos em flipbooks, sobrepostas a outras cenas. Uma criação premiada da agência WeAreWill que encontrei lá no Gizmondo.

By the way, o que o vídeo tem de bacana a música tem de chata. Desculpe avisar.

.