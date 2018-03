Literatura dente de leite

A notícia fofa do dia chega via Dani Arrais: o blog My Milk Toof – The Adventures of Ickle and Lardee, da artista coreana radicada nos EUA Inhae Renee Lee, ganha versão em livro agora em março pela Chronicle Books (já está em pré-venda na Amazon e em outras redes).

Formada em belas artes pela California Institute of the Arts e pela École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, em Paris, Lee trabalhava com animação para videogames quando ficou em desempregada, em 2009, e por alguma razão que a razão desconhece começou a pensar nas aventuras de dois dentinhos de leite na imensidão de uma casa.

São histórias infantis para qualquer adulto morrer de fofura, como a dos dois acordando de madrugada com frio e fazendo uma lambança infernal com migalhas de cereal ou realizando uma exploração sofá adentro em busca de moedinhas (me identifico muito com a busca por moedinhas).

A mais recente é esta, autoexplicativa e sem texto (algumas vêm com legendas):

(Ei, editoras brasileiras, alguma de vocês já comprou os direitos desse livro? Please let me know, que incluo a informação aqui.)

Um making of do livro, que entrou no ar hoje, explica com é o trabalho desde a criação do storyboard até as imagens finais.

