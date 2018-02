Kafka surreal

O diretor de animação japonês Koji Yamamura fez em 2007 um curta baseado no conto Um Médico Rural, de Franz Kafka, que integra livro de mesmo nome lançado faz tempo por aqui.

O conto, escrito em 1919, com toques surrealistas, narra o esforço de um médico para visitar um menino doente numa noite gelada.

Yamamura tem por si só um trabalho pouco ortodoxo, de difícil classificação, e sua leitura do conto é ultrassombria. Como o áudio é em japonês (com legendas em inglês), o efeito de estranheza fica ainda maior. Pra quem não viu – o curta foi exibido no Anima Mundi em 2008, mas eu vi só agora -, é surrealismo puro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tentei de todo jeito embedar os três trechos do vídeo aqui, mas não rolou. O endereço some quando atualizo. Tento de novo depois, com calma.

Enquanto isso, dá pra ver a primeira parte aqui, a segunda aqui e a terceira aqui.

Vi essa no Faster Times.