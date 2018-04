James Ellroy na Flip

.

O escritor norte-americano James Ellroy aceitou convite para participar da nona edição da Flip, que acontece em julho. Ele deve vir lançar o livro Sangue Errante (Record), que fecha a trilogia do submundo americano, formada pelo Tablóide Americano e 6 Mil em Espécie. Os dois primeiros títulos da série ganharão versão em bolso a tempo da Festa Literária Internacional de Paraty.

A Record também adquiriu os direitos da autobiografia The Hilliker Curse: My Pursuit of Women, que deve ser lançada no ano que vem. O autor de policiais é mais conhecido pelos romances que originaram os filmes Dália Negra e Los Angeles – Cidade Proibida.

A organização da Flip reconhece que recebeu email com resposta afirmativa da agente do autor, mas ainda não confirma sua vinda.