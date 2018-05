Não lembro onde foi que ouvi a expressão. Quase certo que foi de um ex-editor meu, gênio das frases lapidares. Ou talvez tenha surgido numa mesa de bar, uma dessas criações coletivas que na verdade nunca são coletivas, sempre têm um dono, mas depois do calor da conversa ninguém sabe apontar quem seria. Só sei que minha, infelizmente, não é.

Mas dia desses, tentando equilibrar novos pacotes sobre livros que esperam avaliação na mesa de trabalho, me veio à mente a convicção: vivemos tempos de incontinência editorial.

Tinha pensado em postar uma foto da minha mesa aqui na Redação para dar a dimensão do peso desta afirmação, mas concluí que isso poderia só depor contra mim. Porque, né, sem que se saiba a velocidade com que os lançamentos invadem resquícios de espaços livres, o registro fotográfico corre o risco de não parecer mais que prova inequívoca de uma incapacidade crônica de organizar as coisas.

Tudo bem que historicamente é essa, mesmo, de pura bagunça, a impressão que tem quem vê as mesas de editores e repórteres de literatura, facilmente identificáveis nas redações de jornal (lembrei agora do mocinho que comandava, anos atrás, incursões escolares pela Redação da Folha. Sempre que ele chegava à Ilustrada, apontava para as mesas dos repórteres de literatura, como se os jornalistas ali instalados fossem mero acidente geográfico, e repetia para o grupo de visitantes da vez: “Prestem atenção na quantidade de livros dessas mesas. Que editoria vocês acham que é essa?”).

Mas ando especialmente abismada com a quantidade de títulos chegando ao mercado nos últimos meses. E falo isso levando em conta quase apenas publicações de ficção e não ficção, sem considerar didáticos, jurídicos e outros tantos que não têm divulgação em cadernos literários. Tudo bem, faz apenas três anos que lido com isso, mas do alto dessa experiência meio embrionária não me lembro de outra ocasião em que o ritmo da chegada de material tenha sido tão desproporcional à capacidade de vazão. Não me lembro de tantas editoras, tantos selos, tantos autores independentes, tantas investidas no mercado infantil e no de quadrinhos, tantos e tantos títulos disputando espaço na mídia em tão pouco tempo. E isso porque muitas casas guardam boa parte dos lançamentos para a Bienal do Rio, que acontece só em setembro.

Acho sintomático deste momento que um dos 10 finalistas do Prêmio SP de Literatura (e também dos 50 finalistas do Portugal Telecom) seja o romance Poeira: Demônios e Maldições, do Nelson de Oliveira. Nelson é conhecido no meio literário pelo apoio que dá a jovens escritores, tendo inclusive lançado antologias com a recente produção do País. Mas esse livro dele, uma delícia de romance que acabou menos falado do que merecia à época do lançamento (soterrado por outros lançamentos, talvez?), trata justamente de uma distopia que agora já não me parece tão distópica: o narrador testemunha um mundo abarrotado de livros, ao ponto de governos terem de proibir lançamentos, e onde edições clandestinas cismam em encher bibliotecas e quaisquer outros cômodos onde se possam enfiar caixas de livros.

O mercado editorial brasileiro vive um ótimo momento, ninguém há de negar, tendo sido capaz até de atravessar sem maiores arranhões a crise que abalou o cenário internacional em 2008. Mas a dúvida volta e meia me atormenta. Existe comprador para tanto livro? Desconsideradas as generosas aquisições feitas pelo governo, a partir de uma seleção de títulos a serem espalhados por bibliotecas País afora, será que a maior parte desses lançamentos não permanece tão intocada quanto chega às livrarias?

Sei lá. Acho que prefiro nem evoluir os pensamentos que me vêm a partir disso, porque em algum lugar esses livros todos têm de parar.

***

Na falta da foto da minha mesa, lembrei que poderia ilustrar o post com um trabalho do ótimo estúdio de design The Project Twins. Tinha separado essa imagem no meu banco de imagens (quem lê isso até pensa que, no fim das contas, sou organizada) pelo simples fato de tê-la achado bonita. Só ao pesquisar antes de postá-la soube que, na verdade, ela faz parte de um projeto de ilustrar palavras pouco usuais do alfabeto. Esta imagem em específico se refere a uma prática que ninguém em sã consciência defende: biblioclasmo, ou queima de livros, geralmente por motivos morais, religiosos ou políticos.

(Já que falei no Project Twins, vale espiar verbetes menos mal-afamados que eles ilustraram: acersecomic, referente a pessoa que nunca teve o cabelo cortado; cacodemonomania, crença patológica de que alguém carrega um espírito maligno; e por aí vai. As soluções gráficas do estúdio são lindas.)