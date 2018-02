Tá virando mesmo moda isso de tirinhas em GIFs animados na web, não? Essa aqui, do fim do mês passado, é a primeira do gênero da excepcional série Mimi & Eunice, de Nina Paley (que, por sinal, vem discutindo com certa frequência os direitos autorais em tempos digitais, em tiras como essa e essa).

