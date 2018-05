Cidade dos sonhos literários

Esse vídeo lindo é de dois anos atrás, mas só agora (ops) caiu no radar aqui da biblioteca, graças ao recomendadíssimo Twitter da Revista Bula. “É aqui que a gente mora”, explicita o trailer, lançado por ocasião do 25º aniversário da Fourth Estate, editora criada em 1984, adquirida em 2000 pela HarperCollins e dona de catálogo que inclui Liberdade (Companhia das Letras); de Jonathan Franzen; Wolf Hall (Record), de Hilary Mantel; Terras Baixas (Alfaguara), de Joseph O’Neill; e mais essa infinidade de títulos que você vê ao longo dos quase três minutos de animação em stop motion.

O jeitão do trailer, aliás, é parecido com o de outro que postei por aqui quando o blog ainda nem morava no portal do Estadão, feito para o livro Going West, de Maurice Gee.